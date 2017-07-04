Gürsu'da Sünnet Şöleni

Bursa'nın Gürsu ilçesinde toplu sünnet şöleni düzenlenecek.



Gürsu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek sünnet şöleninde 217 çocuk sünnet edilecek. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz çerçevesinde her yıl yapılan sünnet şöleninde çocukların bu özel günlerinde ailelerin yanında oluyoruz. Her konuda insana faydanın esas alındığı dinimizin gereklerinden olan sünnet, kültürümüzü oluşturan önemli değerlerimizden. 217 çocuğumuzun erkekliğe ilk adımı atacağı şölende ailelerin mutluluğunu paylaşacağız" dedi.



7 Temmuz' a kadar devam edecek başvurular Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılabilir. - BURSA