Gürsu'da semt pazarı günleri değişti Gürsu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bu hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçedeki semt pazarlarının çarşamba günü kurulmasına karar verdi.

Gürsu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bu hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçedeki semt pazarlarının çarşamba günü kurulmasına karar verdi.

Belediye'den yapılan açıklamada, bu hafta 23 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle, ilçedeki Çarşamba, Yenidoğan ve Cumartesi Pazarları 22 Nisan Çarşamba günü kurulacağı duyuruldu.

Kaynak: AA