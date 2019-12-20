Gürsu'da okul kantinlerinin denetimleri yoğunlaştı
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Gürsu'da okul kantinlerinin denetimleri yoğunlaştı

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, okul kantinlerinde çocukların sağlığına zarar verici ürünlerin satışını önlemek maksadıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

20.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:14
Gürsu'da okul kantinlerinin denetimleri yoğunlaştı

'nın Belediyesi, okul kantinlerinde çocukların sağlığına zarar verici ürünlerin satışını önlemek maksadıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.


"Sağlıklı nesiller yetiştirmek başta aileler olmak üzere hepimizin sorumluluğu" diyen Gürsu Belediye Başkanı , "Öğrencilerin sağlıklı beslenmesinde önemli rolü olan okul kantinlerinde, öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimizi düzenli aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı nesiller yetişmesinde beslenmenin önemini hepimiz biliyoruz. Çocuklarımızın beslenmesinde büyük önemi olan okullarımızın kantinlerinin denetlenmesinde daha da hassasiyet gösteriyoruz" dedi.


Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilçe genelinde bulunan bütün okullardaki kantinlerin gıda ve hijyen durumları incelendi. - BURSA

Kaynak: İHA
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