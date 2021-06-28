Gürsu'da "Her Yer Sahne, Her Yerde Müzik"
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Gürsu'da "Her Yer Sahne, Her Yerde Müzik"

Gürsu'da 'Her Yer Sahne, Her Yerde Müzik'
Bültenler - Haberler | Güncel

"Kültür Kenti Gürsu" yu oluşturmak amacıyla Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sokak konserleri ilçe halkına keyifli zamanlar yaşatıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'muzun farklı noktalarında düzenlediğimiz sokak konserlerimiz, hemşehrilerimizin takdirini kazandı. Ruhumuza iyi gelecek herşeye çok ihtiyacımız olan bu günlerde, müzik ruhun gıdasıdır sözünden yola çıkarak, Gürsumuz'un sokaklarını müzikle dolduruyoruz. İlçemizin insan yoğunluğunun fazla olan noktalarında gerçekleştirdiğimiz konserlerle hemşehrilerimizi biraz olsun pandemi sürecinin bunalmışlığından uzaklaştırmayı amaçlıyoruz. Hem hemşehrilerimize keyifli zaman geçirme imkanı sağlıyoruz hem de müzisyenlerimizin bu zor zamanlarında onlara destek olmuş oluyoruz. İnşallah, pandemi sürecinden kurtulduğumuz günlerde, gençlerimizle, hemşehrilerimizle, yan yana, coşkuyla izleyeceğimiz konserlerimize kavuşmayı diliyorum" dedi.

Pandemi sürecinin ağır etkilerinin herkesin üzerinde yoğun baskı oluşturduğu bu süreçte, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen sokak konserleriyle, Gürsu'lulara moral veriliyor.

Kültür kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen konserler; maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilerek gerçekleştiriliyor. Konserler sırasında izleyicilerin kalabalık bir kitle olarak toplanması engelleniyor.

Kaynak: Bültenler

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