Gürsu'da fırınlara pide denetimi
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Gürsu'da fırınlara pide denetimi

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla fırın denetimlerinde; pidelerin gramaj kontrolleri ve genel hijyen denetimlerini yapıyor.

Gürsu'da fırınlara pide denetimi
29.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:54

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla fırın denetimlerinde; pidelerin gramaj kontrolleri ve genel hijyen denetimlerini yapıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan sebebiyle denetimlerini arttırdı. Fırınlarda inceleme yapan ekipler, pidelerin gramaj kontrollerini ve genel hijyen denetimlerini yaptı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ramazan ayı özelinde yaptığımız fırın denetimlerimiz sürüyor. Tüm kurumlarımızla hepimizin sağlığını korumak için çalışıyoruz. Ramazan ayının gözdesi pideyi hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla tüketmelerini ve evlerinde sağlıkla kalmalarını istiyoruz" dedi.

Denetimlerde; pidelerin gramaj kontrolleri ve genel hijyen denetimleri yanında, halk sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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