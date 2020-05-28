Gürsu'da camiler cuma namazı için temizlendi
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak yarın yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak camilerde hazırlık yapıldı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak yarın yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak camilerde hazırlık yapıldı.
Tedbirler kapsamında düzenlenerek yeniden toplu ibadete açılacak camiler, Gürsu Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Maneviyatımızın temel taşlarından camilerimizi, kalplerden süzülecek duaların sıcaklığıyla buluşmaya hazırlıyoruz. Hepimiz özledik camilerimizde huşu içerisinde kıldığımız namazlarımızı. İnşallah yakında omuz omuza namaz kıldığımız günlere de kavuşacağız. Cemaatlerimizin alınması gereken önlemlere titizlikle uymaları konusunda gösterecekleri hassasiyetle, kurallara uyarak, önlemlerimizi alarak bu zor günleri yakında atlatacağız inşallah."
Kaynak: AA