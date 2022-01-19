Gürsu'da, "Anadolu'muzun Sesi Türkülerimiz" Programı bu kez Trabzonluları buluşturdu

" Trabzon'umuzun coşku dolu havasını Gürsu'muzda yaşayan Trabzonlu hemşehrilerimizle hissettik" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hepimizin özlediği kültür sanat etkinliklerinde bir arada olma duygusunun keyfini, Trabzonlu hemşehrilerimizin sıcak sohbetinin eşlik ettiği programda yaşadık. İlçemizin kültür sanat yaşamını canlı tutacak etkinliklerimizi inşallah yakında hizmete açacağımız Kültür Merkezi'mizle daha da yoğun olarak gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimiz Kültür Merkezi'mizde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, inşallah pandemi sürecinin de tamamen son bulmasıyla, sosyal faaliyetlere olan özlemini giderecek. Misafirperverlikleriyle bize bu keyifli geceyi yaşatan Trabzonlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Gürsu Trabzon ve İlçeleri Dernek Lokali'nde gerçekleştirilen ve Grup İmece'nin canlı karadeniz ezgileriyle coşturduğu gece oynanan horonlarla renklendi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri