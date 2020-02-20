Gürsu Belediyesi personellerine kişisel verilerin korunması farkındalığı

20.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:02

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi" konulu programda Av.Özgür Eralp konuya ilişkin farkındalık oluşturacak durumlar ve yasal düzenlemeler hakkında bilgiler sundu.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanan kişisel verilerin korunmasının yasalar açısından tarihi gelişimini anlatan Eralp, kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumluluğu ve yükümlülükler hakkında bilgiler verdi. Kişisel verilerin ilgili kişinin rızası olmadan işlenemeyeceğini vurgulayan Eralp, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza gerektirmeyen haller konusunda da bilgiler sundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Personellerimizin yasal mevzuatlar konusunda yetkinliğini ve gelişimini sağlamaya yönelik olarak düzenli eğitimler gerçekleştirmekteyiz. Hizmetlerin uygulanması süreçlerinde muhtemel hataları sıfıra indirmek amacıyla çalışma arkadaşlarımızın sürekli gelişimini sağlamaya özen gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler