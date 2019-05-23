Gürsu Belediyesi'ne İki Yeni Sağlık Aracı

Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün Sağlık Bakanlığı'yla yaptığı görüşmelerle hibe olarak temin edilen ambulans ve hasta nakil aracıyla sağlık hizmetlerinde kalite arttırıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz'un gelişimine paralel olarak hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmek amacıyla, filomuzu yeni araçlarımızla güçlendiriyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve etkin olarak çözüme ulaştırabilmek için teknik altyapımızı yenilemeye özen gösteriyoruz. Araçları ilçemize kazandıran Sağlık Bakanlığı'na ve bu hizmette emeği olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Gürsu Belediyesi'ne kazandırılan iki yeni araçla hizmet verilen araç sayısı 67'ye yükseltilmiş oldu.

Kaynak: Bültenler