Gürsu Belediyesi'nden evlere sıcak yemek Gürsu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle sosyal yardım hizmetlerini yoğunlaştırdı.

Gürsu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle sosyal yardım hizmetlerini yoğunlaştırdı. Ekipler kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce ilçede bulunan ihtiyaçlı vatandaşlara, her gün yapılan sıcak yemek yardımı, korona virüs salgını nedeniyle arttırılarak, 65 yaş üstü ve karantina zorunluluğu olan ihtiyaçlı vatandaşlara da yapılmaya başlandı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Biz her zaman ihtiyaçlı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaçlı vatandaşlarımız için her gün sunduğumuz sıcak yemek hizmetimiz kapsamında bugünlerde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yalnız vatandaşlarımıza da günlük sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında, halkımız da evlerinde kalarak bu salgını en kısa zamanda hep birlikte durduracağız inşallah" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA