Gürsu Belediyesi'nde Taşeronların Kadro Sevinci

Gürsu Belediyesi bünyesinde taşeron olarak çalışan 163 personelin kadroya geçişi yapıldı.

Gürsu Belediyesi iştiraki olan Modern A.Ş bünyesinde çalışacak 163 personel, kadro sevinçlerini Başkan Mustafa Işık ile paylaştı. Yeni sürecin personele ve belediyeye hayırlı olması temennisiyle belediye önünde kurban kesildi. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Belediyemizde yıllardır taşeron olarak çalışan ve her yıl işten çıkarılma kaygısı yaşayan personellerimizin kadroya alınmalarının mutluluğunu onlarla paylaşıyoruz. Onların heyecanı ve mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Yıllardır bekledikleri bu günün onlar için de belediyemiz için de hayırlı olması temennisiyle kurban kestik. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine hayırlı olsun" dedi.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan imtihanda başarılı olan 163 personel kadrolu oldu. Gürsu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda; kadroya geçmek için başvuru yapan 176 taşeron personelden 164'ü sınav hakkı kazanmış ve 12'sinin başvurusu reddedilmişti. - BURSA