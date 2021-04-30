Gürsu Belediyesi, kentin kalbi ve simgesi olacak Kent Meydanı Projesi'ni hayata geçiriyor
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Gürsu Belediyesi, kentin kalbi ve simgesi olacak Kent Meydanı Projesi'ni hayata geçiriyor

Gürsu Belediyesi, kentin kalbi ve simgesi olacak Kent Meydanı Projesi'ni hayata geçiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gürsu Belediyesi, ilçenin yıllardır beklediği ve hayal olarak görünen bir mega projeye daha imza atıyor.

"Gürsu'muzun yıllardır beklediği ve bir hayal olarak görülen Kent Meydanı Proje'miz gerçeğe dönüşüyor" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Her alanda, Gürsu'muzu geleceğe taşıyacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Gürsu'muzun simgesi ve kalbi olacak Kent Meydanı Proje'mizi belirlerken, işin uzmanlarından oluşturduğumuz jürimizle birlikte, sunulan projeleri değerlendirdik. Kent Meydanı'mız için hazırlanan projeleri hemşehrilerimizin de değerlendirmesine sunduktan sonra, uygulayacağımız projemizi netleştireceğiz. Yıllardır plan ve kamulaştırma sorunlarından dolayı çözüm üretilememiş, ilçemizin kanayan yarası haline gelmiş ve estetikten uzak bir halde bulunan meydanımızı, ilçemizin çağdaş kent kimliğine yakışacak şekilde yenilemiş olacağız. Kent Meydanımız, ilçemize yepyeni bir görünüm kazandıracak" dedi.

Sunulan projeleri, Başkan Işık'la birlikte tek tek inceleyen jüri üyeleri, Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen oturumlarda yapılan sunumlarla da projelerin detaylarını inceleme olanağı buldu.

Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ve yer altı otopark alanıyla, kentin vizyonu da değişecek.

Kaynak: Bültenler

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