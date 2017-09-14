Gürsu Belediyesi Hibe Projelerle İlçeye Değer Katıyor

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Ziraat Odası işbirliğinde hayata geçirilen "İşsiz Kadınların Tarım Sektöründe İstihdam Edilmesi Projesi" kapsamında kadınlar eğitim almaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı'na sunularak hibe alma hakkı kazanan projenin uygulama faaliyetleri kapsamında "Aile Ekonomimi ve Paramı Yönetebiliyorum" konulu seminer düzenlendi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tarım projemiz, Türkiye'nin önemli bir tarım ilçesi olan Gürsumuz için vizyon bir proje. Bu noktada tarımda çalışan işçilerin belli oranını kadınlarımız oluşturmaktadır. Hanım kardeşlerimizin gerek tarımsal konularda yetişmesi gerekse kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu seminerlerimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tarz projelerimizi istikrarlı olarak sürdüreceğiz." dedi.

Gürsu Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Merkezi'nin organizasyonunda düzenlenen, İş kadını Hilal Sevindik'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, aile ekonomisini doğru yönetmenin temelinde sadece tasarrufun olmadığı, aynı zamanda yatırım yapılması gerektiği de vurgulandı.

Uygulamalı olarak aşılama ve budama eğitimleri alan katılımcılara, proje süresince ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ve kişisel gelişim seminerleri de verilmeye devam edecek.