Gürsu Belediye Başkanı ve MHP Gürsu İlçe Başkanı, Sayın Valimizi Ziyaret Ettiler.

GÜRSU, BURSA (Habermetre) - Bursa ili Gürsu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti meclis üyeleri ile MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve MHP meclis üyeleri Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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