Gürsu Ayyıldız Mehteran Takımı, Topkapı Sarayı'nda Kalpleri Fethetti

Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı, "Şehrin Tam Kalbinde, Tam Vaktinde" etkinlikleri kapsamında, Topkapı Sarayı'nda gösteri sundu.

Ayyıldız Mehteran Takımı, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Şehrin Tam Kalbinde, Tam Vaktinde" etkinlikleri kapsamında, İstanbul Topkapı Sarayı'nda sundukları gösteride izleyenlerin kalplerini fethetti. "Dünyanın ilk ve en eski ordu bandosu olan mehteran takımı, bizim kültürel birikimimizin önemli simgelerinden" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İçimizi titreten, kalpleri şevke getiren, heybetiyle düşmana korku salan ve savaşa bayram havasında gidilmesini sağlayan mehteran takımlarımızın gösterileri hala hepimizde aynı coşkuyu oluşturmakta. Bizi biz yapan tarihi, kültürel değerlerimizden olan mehteran takımımız, kahramanlık ve fedakarlıklarla dolu muhteşem mazimizin dile gelişidir. Tarihimizden gelen mehteran kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında katkımız olsun istiyoruz. Bu amaçla Bursa ve ülkemiz çapında etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ayyıldız Mehteran Takımımız'ın, gerçekleştirdiği tüm gösterilerde büyük beğeni toplaması bizleri gururlandırmakta. Tüm mehteranlarımızı tebrik ediyorum" dedi. 2015 yılı başında oluşturulan Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı, 45 kişilik ekibiyle, kısa sürede elde ettiği başarıyla, gösteriden gösteriye koşarak, verilen eğitimlerle de altyapısını güçlendiriyor. - BURSA