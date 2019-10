Gürsu adrenalin park okçuları ağırladı

30.09.2019 17:23

Gürsu Ericek Adrenalin Park'ta düzenlenen kampa, çeşitli şehirlerden 300 'ü aşkın kişi katıldı.

"Tarihin derinliklerinden gelen Türk okçuluğunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak istiyoruz." diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu etkinliğin, geleneksel dokusu korunan ata sporumuzun yaşatılmasında gençlerimize duyarlılık kazandırmasını diliyorum. İlçemizde, sporun her dalında, gerek doğa sporları gerek salon sporları alanında her türlü imkana sahibiz. Adrenalin Parkımız da bu spor tesislerimizden biri olarak ve ilçemizin hatta Bursamız'ın simgesi olma özelliğiyle doğa ve spor seven misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar birçok etkinlikte misafirlerimizi ağırladığımız Adrenalin Parkımız'ın, bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde taçlandıracak bir tesis olarak, daha iyi hizmet vermesi için çalışmalarımız yoğun olarak sürüyor. Adrenalin Parkımız'ın, sahip olduğu doğal zenginliğiyle ve sunduğu konforlu imkanlarla doğa sporları alanında Bursamız'ın hatta ülkemizin gözde merkezleri arasında yerini alması için çalışıyoruz. Geçen yıllarda yapılan Türk Okçuluk Kampının bu yılda ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür organizasyonların gelenekselleşerek, marka değeri olan organizasyonlar olarak uzun yıllar sürmesini istiyoruz " dedi.

Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın, kampın Gürsu'da tekrar yapılması ve ev sahipliğinin üstlenilmesinden dolayı katılımcıların çok memnun kaldıklarını belirterek, "Adrenalin Park'ı görenler çok beğeniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelip kampa katılan sporcularımız her yıl artarak devam ediyor. Herkes buradan memnun ayrılıyor. Başkan Işık'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Gürsu İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, Türk Okçuluğu Federasyon yetkilileri, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilatı yöneticileri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile doğa ve adrenalin sevenlerin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Bültenler