Gürsu 'Adrenalin Festivali'ne ev sahipliği yaptı - Haberler
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Gürsu "Adrenalin Festivali"ne ev sahipliği yaptı

AA / Cem Şan - Haberler | Kültür Sanat
Gürsu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Adrenalin Festivali", doğa ve adrenalin tutkunlarını buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Adrenalin Festivali", doğa ve adrenalin tutkunlarını buluşturdu.

Gürsu Adrenalin Park'ta iki gün süren festival kapsamında kamp, off-road ve motokros gösterileri, uçurtma şenliği, mini golf macera parkuru, geleneksel okçuluk, zip-line, doğada spor ve yürüyüş, kano yarışları, bisiklet ve feok parkuru etkinlikleri yapıldı.

Festivalde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, doğanın sunduğu huzurlu ortamda keyifli bir festival gerçekleştirdiklerini belirtti.

Organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve ekibine teşekkür eden Işık, "Gürsu Adrenalin Parkı her mevsimde ayrı güzellikler sunan muhteşem doğasıyla böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını tesisimizde ağırlamayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, festival kapsamında Vira Cemal ve Nahide Babaşlı konser verdi.

Gürsu Adrenalin Festivali ne ev sahipliği yaptı

Gürsu Adrenalin Festivali ne ev sahipliği yaptı

Gürsu Adrenalin Festivali ne ev sahipliği yaptı

Gürsu Adrenalin Festivali ne ev sahipliği yaptı

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri
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