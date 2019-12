Gürses Kılıç: Muslera bizi sürekli tahrik etti

18.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:28

– Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray maçının ardından çıkan olaylarla ilgili "Muslera, bizi sürekli tahrik etti, yan hakeme söyledim, onun derdi maçı bitirmekti bir an önce. Maç çıkışında koridorda oyuncularımıza kafa atıp, saldırıyorlar. Bu olayı kınıyorum. Fatih Terim 'in alt ligdeki oyuncuları ve teknik adamları koruyacağını inanıyorum" dedi.Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında sahasında Galatasaray'a 4-0 kaybederek kupaya veda eden Tuzlaspor'da teknik direktör Gürses Kılıç maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maç sonunda kendilerinin bir terbiyesizlik ya da saygısızlık yapmadığının altını çizen Kılıç, "İki ayaklı bir kupa maçı oynadık. Telekom Arena'da net bir skorla yenmiştik. Biz adabımızla maçı bitirdik, adabımızla küçüklüğümüzü gösterip evimize dönmüştük. Bu maça Galatasaray, intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum da biz onların rakibi değiliz. İntikam duygusunu Madrid'te Paris'te yapmalıydılar. Bizim amacımız keyifli bir maç izletmekti, dikkatleri alt liglere çekmekti. Bunu da başardık. Galatasaray Kulübü'nün milyon Euro'ları alan oyuncularının, 2'nci lig takımına karşı intikam duygusuyla çıkmalarını yadırgadım. Muslera, bizi sürekli tahrik etti, yan hakeme söyledim, onun derdi maçı bitirmekti bir an önce. Maç çıkışında koridorda oyuncularımıza kafa atıp, saldırıyorlar. Bu olayı kınıyorum. Fatih Terim'in alt ligdeki oyuncuları ve teknik adamları koruyacağını inanıyorum. Bakalım kendi oyuncularını mı koruyacak yoksa 2'nci ligde mütevazi bir şekilde ilerleyen Tuzlaspor'a mı hak verecek" diye konuştu."GALATASARAY TURU GEÇTİ AMA GÖNÜLLERİ KIRDI"Galatasaray'ın çok güçlü bir kadroyla sahaya çıktığı için şaşırdığını vurgulayan Kılıç, "Maçtan önce Fatih Terim'e gittim, hoş geldiniz dedim. Çok şaşırdım, Şampiyonlar Ligi'ne çıkar gibi bir kadroyla çıktılar. Turu geçtiler ama gönülleri kırdılar. Bu konuda daha fazla bir şey söylemiyorum. İleri ki zamanlarda bu konuda açıklamaları takip edip göreceğiz. Bizler emekçiyiz. Saygısızlık, terbiyesizlik yapmadık. 4 yedik ama oyunu çirkinleştirmedik. Maliyetimiz, rakibimizin sıradan bir oyuncusunun maliyetinin yarısı bile değil. Galatasaray'ın ülkeye puan kazandırmasını çok isterdim ama galiba kupadaki puanlar daha önemli geldi" ifadelerini kullandı."GÖKHAN'I KULÜP OLARAK İKAZ ETTİK"

Gökhan Çıra'nın ilk maç sonrasında yaptığı paylaşımı kulüp olarak hemen kaldırttıklarını söyleyen Gürses Kılıç, "Hoca bana, Okan'ı siz mi soydunuz gibi bir şey sordu, tam olarak anlayamadım. Ekibime sordum onlar da tam hakim değildi. Gökhan Çıra'nın bir paylaşım olmuş, bize haberi geldiğinde o dakikada o paylaşımı kaldırttık. Biz onu kulüp olarak ikaz ettik. Fatih Terim bir yerde Gökhan Çıra bir yerde. Terbiyesizlik yapmış olabilir, biz kendisini uyardık ama bu nasıl bir şey? Yanlış yapmış olsa da 23 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz, bunu ben anlayabilmiş değilim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul