Gürses Kılıç: "Galatasaray bize intikam duygusu ile hazırlanmış"

17.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:49

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray'ın kendilerine karşı büyük bir intikam duygusuyla sahaya çıktıklarını söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Galatasaray'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürses Kılıç, Galatasaray'ın Tuzlaspor'a karşı intikam duygusu ile hazırlandığını belirterek "Galatasaray ile iki ayaklı kupa maçı oynadık. Türk Telekom Stadı'nda net bir skorla Galatasaray'ı yenmiştik. Adabımızla maç bitirdik, adabımızla da küçüklüğümüzü gösterdik. Saygı ile evimize döndük. İkinci maç Galatasaray intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum ama biz Galatasaray'ın rakibi değiliz. Bence intikam duygusunu Paris'te Madrid'de yapmalıydılar. Biz 2. ligde mütevazı bir kulübüz. Bizim amacımız insanlara keyifli maç izletmekti. Galatasaray takımının bu ülke paralarıyla milyon Euro'luk oyuncuları alıp Avrupa'dan elenip Tuzlaspor'a intikam duygusuyla sahaya çıkmalarını yakıştıramadım. İkinci yarı Muslera bizim kulübeyi konuşarak aşırı tahrik etti. Yan hakem görmezden geldi" şeklinde konuştu.



"Şampiyonlar ligine çıkan kadro ile çıktılar"



Gürses Kılıç, sarı-kırmızılı ekibin ikinci maçta şampiyonlar ligi maçına çıkar gibi bir kadro ile sahaya çıktıklarına dile getirerek, "İnanılır gibi değil koridorda futbolcumuza saldırıyorlar. Bu olayı kınıyorum. Fatih Terim'in alt ligleri Türk oyuncuları teknik adamları koruyacağını düşünüyorum. Bakalım ne yapacak. Kendi futbolcularını mı koruyacak yoksa ikinci ligde mütevazı olan kulübe destek mi olacak. Tuzlaspor'a nasıl bir intikam duygusuyla hazırlanmışlarsa şampiyonlar ligine çıkarmış gibi bir kadro ile çıktı. Tebrik ediyorum turu geçtiler ama gönülleri kırdılar gönülleri geçemediler. 4 tane gol yedik ama oyunu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştık. Galatasaray Avrupa'da başarılı olmasını beklerdim ama Türkiye Kupası'ndaki puanlar daha önemli gibi geliyor" açıklamasını yaptı.



"Gökhan Çıra'nın paylaşımını kaldırttık"



Deneyimli antrenör, futbolcuları Gökhan Çıra'nın 5. tur maçının ilk ayağında Türk Telekom Stadı'nda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım ile ilgili konuşarak, "Böyle bir paylaşım olmuş. Öğrendiğimiz dakikada kaldırdık. Paylaşımda da absürt bir şey görmedik. Kendisini ikaz ettik. Fatih Terim bir yerde Gökhan çıra bir yerde. Terbiyesizlik yapmış olabilir. Biz haddiniz bildiririz. Biz gerekeni yaptık. Gökhan çıra belki terbiyesizlik yaptı ama 23 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA