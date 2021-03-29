Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gürsel Tekin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Gürsel Tekin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Gürsel Tekin hakkında araştırmalar yapılıyor. Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi!

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Haziran 1964

Kaç yaşında: 56 yaşında

Nereli: Ardahan

Gürsel Tekin 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde Nazim ve Heyrat çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlamasının ardından Lise öğrenimine Kars'ta başladı, 1981 yılında Kars Alpaslan Lisesi'nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı fakat bazı sebeplerden dolayı yüksek öğrenimini sürdüremedi. Aynı yıl sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve Kadıköy'de garson olarak çalışmaya başladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Tekin, 4 Ağustos 2010 tarihinde yapılan CHP Parti Meclis toplantısında 48 üyenin oyuyla MYK üyeliğine seçildi. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.