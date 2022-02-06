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Gürsel Tekin ile Evlenen Mehtap Özkan Nikahtan Sonra O Hamleyi Yaptı

Snob Magazin - Magazin
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Gürsel Tekin ile Evlenen Mehtap Özkan Nikahtan Sonra O Hamleyi Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olan Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde sunucu Mehtap Özkan ile evlenmişti. Düğünden sonra Özkan, bakın ne yaptı?

Geçen sene eşinden boşanan Gürsel Tekin, Çırağan'da gerçekleşen törende hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirmişti. Mehtap Özkan, evlendikten hemen sonra Instagram'da profilini değiştirdi. Mehtap Özkan soyisimi Tekin yaptı. Çiftin arasındaki 25 yaş farkı da sosyal medyada gündem olmuştu.

Tekin, 16 yıl evli kaldığı Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu olan Tekin'in 2 çocuğu ilk eşinden, sonuncusu ise ikinci eşi Nihan Tekin'den...

Gürsel Tekin ile Evlenen Mehtap Özkan Nikahtan Sonra O Hamleyi Yaptı

Gürsel Tekin ile Evlenen Mehtap Özkan Nikahtan Sonra O Hamleyi Yaptı

Snob Magazin - Magazin

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