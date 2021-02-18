Gürsel Erol kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Gürsel Erol kimdir, kaç yaşında, nereli mesleği nedir?

Türk iş insanı, siyasetçi ve 27. Dönem CHP Elâzığ milletvekili olan Gürsel Erol kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Gürsel Erol kimdir, kaç yaşında, nereli mesleği nedir? Gürsel Erol hayatı ve biyografisi nedir?

Türk iş insanı, siyasetçi ve 27. Dönem CHP Elâzığ milletvekili olan Gürsel Erol kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Gürsel Erol kimdir, kaç yaşında, nereli mesleği nedir? Gürsel Erol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜRSEL EROL KİMDİR?

Gürsel Erol, Türk iş insanı, siyasetçi ve 27. Dönem CHP Elâzığ milletvekilidir.

1963 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Lise mezunudur. 1991 yılında SHP Gençlik kolları genel başkanlığı, 1992-1995 yılları arasında SHP ve CHP Elazığ il başkanlığı yapmıştır. 1995 genel seçimlerinde CHP Elazığ 1.sıra Milletvekili adayı olmuştur. 1995-2014 yılları arasında Tunceli Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanlığı ve Alevi Sivil Toplum Örgütlerinde başkanlık görevini üstlenmiştir. 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den Tunceli, 2018 seçimlerinde ise Elazığ milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Siyasetle 1988 yılında üniversite eğitimi sırasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de (SHP) Çankaya Gençlik Kolları'nda tanıştı. Hemen akabinde 1990 ve 1991 yıllarında Parti'nin Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 1992 yılında SHP ilk Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi ve yaklaşık 60 ilde Gençlik Kolları'nın örgütlenmesini gerçekleştirerek bu görevi de başarıyla tamamladı. 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan SHP-DYP Hükümeti döneminde Elazığ İl Başkanı olarak atandı. 1995 yılı genel seçimlerinde Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. 1995-1997 yılları arasında Tuncelililer Vakfı Genel Başkanı olarak görev yaptı. 1995-2014 yılları arasında çeşitli Alevi ve Sivil Toplum Örgütleri'nde yöneticilik yaptı

Gürsel Erol siyaset yaşamında bir çok ilklere imza atmıştır: SHP tarihinin en genç Gençlik Kolları Genel Başkanı SHP ve CHP'nin en genç İl Başkanı Ünvanı O döneme kadarki en genç milletvekili adayı Tuncelililer Vakfı en genç Genel Başkanı O döneme kadarki en genç Parti Kurultay Delegesi Profesyonel İş Hayatı'na da genç yaşlarada atılan Gürsel Erol, siyaset hayatında gösterdiği başarı grafiğini iş hayatına da yansıtmıştır. Tarihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi, tamamlamış olduğu işlerden bir çok defa Tarihi Kentler Birliği'nden "Yılın En Başarılı Restorasyonu Ödülü" nü almıştır. Turizm sektöründe ise ülkemizin farklı tatil beldelerindeki tesislerin ve tarihi yapıdaki butik otellerin işletmeciliğini sürdürmektedir.

27.dönem CHP Elazığ milletvekili adayıdır.