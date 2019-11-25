Gürpınarlı öğrenciler hem gezdi hem eğlendi

25.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:23

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınarlı öğrencilere hem şehri gezdirdi hem de Van Spor maçına götürerek keyifli bir gün yaşattırdı.



Sosyal belediyecilik konusunda birçok projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu projelerle hemşehrilerine her konuda destek olmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan 85 öğrenci, Van'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezip stadyumda Van Spor maçını izledi. Van Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ilçeden alınan öğrenciler, ilk olarak Urartu Müzesini ziyaret etti. Müzedeki Urartu dönemine ait eserleri yakından inceleyen öğrenciler, merak ettikleriyle ilgili öğretmenlerinden bilgi aldılar. Müze ziyareti sonrasında tarihi Van Kalesi ve kedi evini gezen öğrenciler, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ardından Van Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde öğle yemeği yiyen öğrenciler, Van Spor'un 2-0 kazandığı Bayburt Özel İdare Spor maçını statta canlı olarak izledi. Maç boyunca Van Spor'a destek olan öğrenciler, takımlarının attığı gollerde de büyük sevinç yaşadılar.



İlk defa böyle bir etkinliğe katıldığını anlatan 8. sınıf öğrencisi Zeynep Ayşin, "Ara tatilimizi oldukça verimli geçiriyoruz. Bugün de Urartu Müzesini gezip Van Spor maçını izledik. Böyle güzel etkinlikleri düzenledikleri için valimize teşekkür ediyorum" dedi.



6. sınıf öğrencisi Melih Kamber de, Van'ın tarihi ve kültürel yerlerini merak ettiğini belirterek, "Van Kalesi ve müzeyi gezdik. Tarihimizle ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Geçmiş tarihlerdeki insanların yaşam tarzlarını öğrendik. Derslerimizde Urartu'yu işliyorduk, merak ettiklerimizi de burada gördük. Daha sonra Van Spor maçını izledik. İki tane gol izledik. Takımızın galip gelmesi mutluluğumuzu ikiye katladı" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA