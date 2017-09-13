Gürpınarlı Kadınlar Sporla Buluşuyor

Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezinde (GÜRKADEM) açılan spor merkezinde, kadınlar ilk kez uzman spor eğitmenleri gözetiminde spor yapma imkanına kavuştu.



Gürpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten GÜRKADEM'de, kadınlara daha bilinçli ve programlı spor yapmaları için başlatılan çalışmalar kapsamında son teknoloji cihazlarla donatılmış spor merkezi oluşturuldu.



Burada açılan kursa katılan kadınlar, boy, şeker, tansiyon ve nabız ölçümlerine tabi tutulduktan sonra beden eğitimi öğretmenleri ve uzman diyetisyenler gözetiminde, pilates, step, aerobik, koşu, mekik ve dambıl (ağırlık) çalışması yaparak, kondisyon bisikletiyle spor yapıyor.



İlk etapta 24 kadının yararlandığı kursun belli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.



Kursa katılan kadınlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.