Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi - Haberler
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Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Haberler | Genel

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi 3 kişiye 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanan yaklaşık 17 ton civarında küçük boyda Istavrit balığına el konuldu.

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

3 kişiye 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi

İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanan yaklaşık 17 ton civarında küçük boyda Istavrit balığına el konuldu. 3 kişiye de toplam 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri Gürpınar Su Ürünleri Hali gidişinde yapılan yol kontrolü ve denetimlerde 17 ton ağırlığında bin 117 kasa küçük boyda istavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. 3 kişiye de toplam 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi.

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi

Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi
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Haber: Gürpınar su ürünleri halinde denetim: 17 ton küçük boy İstavrit ele geçirildi - Haberler
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