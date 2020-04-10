Gürpınar Su ürünleri Balık Halinde, korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar Gürpınar Su ürünleri Balık Halinde, korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar Maske takmadıkları gibi sosyal mesafeyi de dikkate almadılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSYÖN tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su ürünleri Balık Hali'nde, korona virüs önlemlerine, sosyal...

Gürpınar Su ürünleri Balık Halinde, korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar Maske takmadıkları gibi sosyal mesafeyi de dikkate almadılar İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSYÖN tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su ürünleri Balık Hali'nde, korona virüs önlemlerine, sosyal mesafe ve maske kullanımına aldırış edilmemesi pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerden İSYÖN tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Balık Halinde, çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak görenleri hayrete düşürdü. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı balık halinde çalışanların yanı sıra hale gelenlerinde maske kullanmayıp sosyal mesafeye aldırış etme pes dedirtti. Gürpınar Balık halinde korona virüs tedbirlerine uyulmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Kaynak: İHA