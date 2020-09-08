Gürpınar Sahili'nde hayalet ağ temizliği Gürpınar açıklarında dalış yapan dalıcılar, balıkçıların çeşitli sebeplerle denize bıraktıkları ve su altında ekolojiye zarar veren hayalet ağları temizledi.

Gürpınar açıklarında dalış yapan dalıcılar, balıkçıların çeşitli sebeplerle denize bıraktıkları ve su altında ekolojiye zarar veren hayalet ağları temizledi.

Su altı ekolojisini ciddi şekilde tehdit eden hayalet ağlar nedeniyle her yıl milyonlarca deniz canlısı hayatını kaybediyor. Denizde pasif avlanma yapan hayalet ağlar, ekonomik değeri olan türleri de öldürüyor.

Hayalet ağların pasif olarak avlanma süresi, av aracının yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre 1 milyon yıla kadar sürüyor.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği, denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte hayalet ağların denizlerde yarattığı tahribata dikkati çekmek amacıyla Göksu Rotary Kulübü ile 21. Deniz Temizliği etkinliğini Gürpınar Sahili'nde gerçekleştirdi.

Dernek üyesi dalıcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gürpınar açıklarında 13 metre derinlikte bulunan bir hayalet ağı yerinden sökerek karaya çıkardı.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği Kurucu Başkanı ve dünya rekortmeni Cem Karabay ve beraberindeki dalıcılar suyun altında, üzerinde "Su altını korumak için hayalet ağları temizliyoruz" yazılı pankart ile dalış sonunda dev Türk bayrağı açtı.

Göksu Rotary Kulübü Başkanı Refref Baykan ile Büyükçekmece Rotary Kulübü Başkanı Hakan Alkan dalışın ardından Karabay'a günün anısına plaket vererek, etkinlik için teşekkür etti.

"Su altı ekolojik yaşamı için ciddi bir zarar oluşturuyor"

Cem Karabay, dalışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmada aslında bir yerde deniz temizliğinden bir tık daha ileri giderek suyun altındaki hayalet ağları çıkardıklarını söyledi.

Rotary kulüplerinin dünyada ve Türkiye'de su altına, su altı temizliğine ve çevreye duyarlı olduklarını dile getiren Karabay, bu kapsamda Göksu Rotary Kulübü ile Gürpınar Sahili'ndeki hayalet ağları çıkarmak için bir ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Karabay, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an pandemi süreci içindeyiz. İnsanlar çok fazla özgür yaşayamıyorlar ama bu, çevreye karşı olan duyarlılığımızı görmezden gelme anlamına gelmemeli. Biz de hazır balık sezonu başlamışken bu ağları çıkartma amacındayız. Neden derseniz? Çünkü bu ağ, tekneye bağlıyken bir kere av yapıyor ve bitiyor. Ama aşağıda kaldığı sürece 24 saat, haftanın 7 günü, 365 gün aralıksız öldürmeye devam ediyor. Bu bir av aracıyken bir anda bir cinayet aletine dönüşüyor. Yengecinden tutun, balığına kadar pek çok canlıya ciddi zarar veriyor. Şu anda ağı çıkardık ama doğrudan çöpe atmıyoruz. Çünkü bu ağın üzerinde sıkışmış o kadar çok canlı türü var ki. Örümcek yengecinden tutun, deniz atına kadar birçok canlı türü bu ağın üzerinde sıkışmış vaziyette ve biz bunu şimdi temizleyeceğiz. Arındırdıktan sonraki aşamada bunu çöpe atacağız."

"Gürpınar Sahili son yıllarda su altı ve ekolojik yaşam açısından canlılık gösteriyor"

Karabay, bu sahildeki en büyük ağı çıkardıklarını, suyun altında daha çok olta ve olta kurşunlarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Burası ağlara en çok rastlanan bölgelerden biri çünkü kayalık. Normalde balıkçıların çok fazla kıyıya yaklaşmamaları, açıkta ağ atmaları daha uygun. Çünkü kayalıklara yaklaştıklarında ağlarının kayalara takılma ihtimali hem onlara maddi zarar oluştururken hem de su altı ekolojik yaşamı için ciddi zarar oluşturuyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu bu tip farkındalıklarla balıkçılarımızı bilgilendirmek çünkü onlar için ciddi anlamda maddi bir zarar. Burada en az 4-5 bin liralık ağ var." diye konuştu.

Çıkardıkları ağın orta su trolüne benzediğini ifade eden Karabay, "Büyük bir ihtimalle Sahil Güvenlik Komutanlığının botlarıyla karşılaştıkları zaman balıkçılar ağlarını bırakıyor. Birkaç balıkçının yaptığı davranışı tüm balıkçılara mal etmemek gerekiyor." dedi.

Gürpınar Sahili'nin son yıllarda su altı ve ekolojik yaşam açısından canlılık gösterdiğini belirten Karabay, nesli tükenmekte olan pina türlerinin hızla çoğalmaya başladığını, bu canlılığı yakalamışken onu korumak istediklerini, nesillere çok daha güzel bir su altı bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA