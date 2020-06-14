Gürpınar Sahili'nde deniz temizliği
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Gürpınar Sahili'nde deniz temizliği

25. Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü üyeleri, Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Sahili'nde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında tüplü dalış yaparak deniz temizliği gerçekleştirdi.

14.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:04

25. Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü üyeleri, Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Sahili'nde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında tüplü dalış yaparak deniz temizliği gerçekleştirdi.

Gürpınar Sahili'ndeki kulüpte bir araya gelen üyeler, dalış için hazırlık yaptı. Özel kıyafetlerini giyerek ekipmanlarını hazırlayan dalıcılar daha sonra sahilden denize daldı.

Denizin altında 3 grup halinde temizlik çalışması yapan kulüp üyeleri, yaklaşık 1 saat süren dalış sonunda denizden ağ, çizme, naylon poşet, tıbbi atık, kablo ve şişe çıkardı.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Başkanı ve Guinness rekortmeni Cem Karabay, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliğe kulüp üyesi 9 dalıcının katıldığını aktardı.

Bu etkinlikte, denize ait olmayan kentsel atık olarak tanımlanan maddeleri su yüzeyine çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Karabay, şunları kaydetti:

"Bu amaç doğrultusunda su altında bulunan ağ, çizme, naylon poşet, rüzgarın etkisiyle uçan maske ve eldiven gibi tıbbi atıklar, kablolar, şişeler denizden çıkarıldı. Biz hiçbir insanın denize atık bıraktığına ya da kentsel atıkları denize attığına inanmıyoruz. Bunların bir şekilde rüzgar aracılığıyla ya da başka bir şekilde düştüğünü düşünüyoruz. Çünkü kimse yaşadığı doğaya zarar vermek, kirletmek istemez. Nitekim denizde çizme bulduk, kimse çizmesini denize atmaz, muhakkak düşürmüştür. Balık ağları vardı, muhtemelen bir balıkçı düşürdü. Ağa takılan yengeçleri de yeniden denize bıraktık. Kablo ve şişeler vardı. Bu atıklar suyun altında durdukça denize zarar veriyor. Zarar verdiği için de suyun altında olmaması gerekiyor. Amacımız tamamıyla bir farkındalık oluşturmak. Çevre Haftası'na bir katkı sağlamak dernek olarak bizim de bir görevimizdir."

Karabay, sezon sonunda, eylül ayında bu etkinliğin 26'ncısını düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Gürpınar Sahili'nde deniz temizliği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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