Gürpınar Kaymakamı Sayar, trafik denetimlerine katıldı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Trafik Haftası nedeniyle trafik denetimine katıldı.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Trafik Haftası nedeniyle trafik denetimine katıldı.

Kaymakam Sayar'a denetimde, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Çakaroğlu ve Emniyet Amiri Soner Kırtıl da eşlik etti.

Polis ve jandarma kontrol noktasındaki trafik ekiplerinin Trafik Haftasını kutlayan Sayar, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Kaynak: AA