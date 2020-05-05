Gürpınar Kaymakamı Sayar, trafik denetimlerine katıldı
05.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:40
Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Trafik Haftası nedeniyle trafik denetimine katıldı.
Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Trafik Haftası nedeniyle trafik denetimine katıldı.
Kaymakam Sayar'a denetimde, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Çakaroğlu ve Emniyet Amiri Soner Kırtıl da eşlik etti.
Polis ve jandarma kontrol noktasındaki trafik ekiplerinin Trafik Haftasını kutlayan Sayar, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
Kaynak: AA