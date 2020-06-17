Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, kan bağışı yaptı
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Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, kan bağışı yaptı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, kan bağışı yaptı
17.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:17

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İlçe merkezinde kurulan seyyar kan bağışı aracını ziyaret eden Sayar, kan bağışı yaptı.

Kaymakam Sayar, yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunan vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Kan bağışının önemine değinen Sayar, "Kan bağışında bulunmak bir hayatı kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız için de kan bağışında bulunmak gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu tür kampanyalara duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Kan bağışı kampanyasında görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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