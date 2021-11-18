Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
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Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen 8 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen 8 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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