Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen 8 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen 8 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar Halk Plajı önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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