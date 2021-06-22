Gürpınar'da vatandaşlara "aşılarınızı yaptırın" çağrısı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı faaliyetleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı faaliyetleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda vatandaşların aşılanma süreci ve karşılaştıkları problemler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Fatih Kayabaşı, ilçede yaygın aşılamayı hızlandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Muhtarların aşılama sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Kayabaşı, "Aşılamada maalesef istediğimiz düzeyde değiliz. Bugün aşılama yaşı 25'e kadar düştü. Belediyemiz ve ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle 25 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın aşılanmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli desteği ve imkanı veriyoruz. Lütfen aşı için gerekli hassasiyeti gösterelim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da aşı yaptırmanın topluma sorumluluğun bir gereği olduğunu ifade etti.

Aşılama ile ilgili ortaya atılan iddiaların bilimsel bir dayanağının olmadığını ifade eden Tanış, şunları kaydetti:

"Tüm dünya aşı için birbirleriyle mücadele ederken devletimiz tüm imkanlarını vatandaşları için seferber etmiş durumda. Aşı tedariği konusunda hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Aşılanmak isteyen tüm vatandaşlarımıza da imkanlarımızı seferber edeceğiz. Aşılamayı ilk bitiren 10 mahallemize muhtarlık ofisi inşa ederek onları ödüllendireceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aşılarını yaptırmalarını sağlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik