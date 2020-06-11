Gürpınar'da vahşi depolamanın yapıldığı çöplük kapatıldı
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Gürpınar'da vahşi depolamanın yapıldığı çöplük kapatıldı

- Gürpınar'da vahşi depolamanın yapıldığı çöplük kapatıldı Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinin vahşi depolama yapılan çöplüğünü ıslah ederek kapattı.

11.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:58

- Gürpınar'da vahşi depolamanın yapıldığı çöplük kapatıldı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinin vahşi depolama yapılan çöplüğünü ıslah ederek kapattı.

Çevre sağlığının korunması ve atıkların çevreye verdiği zararları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki düzensiz çöp depolama alanlarını bir bir kapatıyor. Van Katı Atık Entegre Tesisi projesinin kademeli olarak devreye girmesiyle kentteki vahşi çöp depolama alanları artık tarih oluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Özalp yolu üzerinde bulunan şehir çöplüğü, Gevaş ve Edremit'in ardından bu kez de Gürpınar ilçesi vahşi çöp toplama alanında çalışma başlattı. Değirmendüzü Mahallesi'nin sınırları içerisinde bulunan ilçe çöplüğünün üzeri toprak tabakasıyla kapatıldı. Aynı zamanda üstü kapatılan alanda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek içinde belli noktalara da gaz bacaları yerleştirildi. Islah çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından alana ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Temiz doğa ve temiz bir gelecek için Van Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Çevre Mühendisi Dilek Okur, "Van Katı Atık Entegre Tesisi projesi kapsamında Gürpınar ilçesi şehir çöplüğünde ıslah çalışmaları yapıyoruz. Şu anda Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçe çöpleri aktarma istasyonları ile şehir çöplüğüne gitmektedir. Bu ıslah çalışmaları tüm ilçelerimizde yapılmakta olup 13 ilçemizin çöp sorununu bu şekilde ortadan kaldırıyoruz. Buradaki amacımız çevre ve insan sağlığını gözeterek, bu çöp dökülen alanı doğaya kazandırmaktır. Buradaki ıslah çalışması bittikten sonra alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapacağız" dedi.

Çöp alanının kapatılması en çok bölgenin hemen yanı başında bulunan Değirmendüzü Mahallesi'nin sakinlerini sevindirdi. Çok uzun yıllar çöplüğün verdiği sıkıntılarla yaşadıklarını ifade eden Değirmendüzü Mahallesi Muhtarı Garbi Tanış, kendilerini bu dertten kurtaranlara sonsuz teşekkürlerini sunduğunu söyledi. Tanış, "Uzun yıllardır bu bölgeye ilçe merkezinden getirilen çöpler dökülüyordu. Kirlilik nedeniyle birçok hayvanımız telef oldu. İnsanlarımız sağlık sorunları yaşadı. Sağ olsun Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla buradaki çöp alanında ıslah çalışmalarına başlandı. Islahın ardından da yeşillendirme çalışması yapılacak. Allah devletimizden ve yapanlardan razı olsun" diye konuştu.

Gürpınar'da vahşi depolamanın yapıldığı çöplük kapatıldı

Kaynak: İHA

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