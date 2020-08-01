Gürpınar'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı Gürpınar'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Gürpınar'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gürpınar'dan koyun sağma işçilerini taşıyan kamyonet, Kırkgeçit mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. Jandarma ve ambulansların sevk edildiği bölgeden alınan yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA