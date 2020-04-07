Gürpınar'da sokak hayvanları unutulmadı Van'ın Gürpınar ilçesinde sokak hayvanları için beslenme alanlarına yem ve su bırakıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde sokak hayvanları için beslenme alanlarına yem ve su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının sahipsiz hayvanlara yönelik genelgesi sonrasında çalışmalarını artıran belediye ekipleri, önceden ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilen kuş ve köpek besleme alanlarına düzenli olarak su ve mama bırakıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında lokanta ve iş yerlerinin kapanmasından dolayı sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti.

Tanış, "Ülkemizde koronavirüsün görüldüğü ilk günden itibaren gerekli önlem ve tedbirlerimizi almaya başladık. Bu süreçte sokak hayvanlarına düzenli olarak yiyecek bırakarak can dostlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da evde kaldıkları bu günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını rica ediyorum. Can dostlarımızın bizlere ihtiyacı var." dedi.

Kaynak: AA