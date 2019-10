Gürpınar'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

10.10.2019 17:00

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı, şehit yakınları ve gazilerle tanışma adına bir program düzenledi.



Gürpınar'daki Norduz Sofrası'nda yapılan programa Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çakıroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İlçe Kaymakamı Fatih Sayar, "Eylül ayı itibariyle Gürpınar Kaymakamı olarak göreve başladım. Siz şehit aileleri ile gazilerimizle dertleşmek, hasbıhal etmek arzusu ile bugün bir araya geldik. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Şehitlik ve gazilik çok büyük mertebedir. Bu mertebe hem millet nezdinde hem Allah nezdinde çok büyüktür. Elbette şehitlerimiz, onların aileleri açısından yerlerinin doldurulması zor bir iz bıraktılar. Bunu hiçbir açıdan telafi etmek mümkün değildir. Tabi şehitlerimiz ve gazilerimiz; bu memleket, bu bayrak, millet için büyük bir mücadele vermiş. Bu mücadeleleri unutmak mümkün değildir. Şehitlerimiz bu dünyadan göçmeden önce bu milletin, memleketin birer ferdi idiler. Ailelerinin bir parçasıydılar. Şehit olduktan sonra, gazi olduktan sonra artık bu milletin, bu ülkenin topyekun sahip çıktığı birer değer haline geldiler. Bu memleket kolay kazanılmadı. Burada binlerce şehitlerin kanı var. Bu sebepledir ki; kim bu vatana, bu millete, bu bayrağa dil uzatır ya da başka emeller peşine düşerse karşısında bu milleti görecektir. Bunun örnekleri çoktur. Dünya, bu milletin dik ve cesur duruşunu 15 Temmuz'da, Çanakkale'de gördü. Bu duruş milletin; vatanına, bayrağına duyduğu sevgidendir. Her türlü fitnelere rağmen dimdik ayaktayız. Milletimiz ve devletimiz her türlü imkanı ile sonuna kadar her türlü terör örgütü ile kötülükle, şehit vermemize sebep olan her unsurla sonuna kadar mücadele ediyor ve edecektir. Rabbim tüm askerimizin, polislerimizin yardımcısı olsun. 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, zaferlerle dönmelerini nasip etsin. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.



Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise, "Ordumuz çok büyük bir harekat başlatmıştır. Ordumuz için dua edelim, Kur'an okuyalım. Çünkü Türkiye olmazsa mazlumların sığınabileceği bir kale olmayacak. Onun için Türkiye son kaledir. Kürtlere saldırılmış bir savaş olarak gösterilmeye çalışılıyor, öyle bir şey yoktur. Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimizin Allah yardımcı olsun" diye konuştu.



Gürpınar kaymakamı Fatih Sayar ve eşi Seda Sayar ile Başkan Hayrullah Tanış, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenirken, kendilerine ve çocuklarına hediyeler dağıttı. Program, verilen yemekle son buldu. - VAN

Kaynak: İHA