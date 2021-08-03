GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
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GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI

GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu.

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Bazı mahallelerde evler su altında kalırken, Hakkari- Van Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.30'da başlayıp 15 dakika süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sele neden oldu. Selde mahallede bulunan 32 dükkan ve bazı evler sel sularından etkilendi. Sel nedeniyle Hakkari- Van Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Sel sonrası belediye ekipleri yolda çalışma yaparken, karayolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.

GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI
GÜRPINAR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EV VE DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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