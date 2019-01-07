Gürpınar'da "Rol Model" Buluşması

Van Valiliği Eylem Planında yer alan kadına yönelik şiddetle mücadele programı kapsamında başlatılan "rol model" buluşmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında Gürpınar Belediyesinin işbirliğiyle İlçe Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Orta öğretime devam eden kız öğrencilere örnek teşkil etmesi ve gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı Fatmanur Metin, İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner, Sosyal Hizmetler Uzmanı Havva Payzin, Eczacı Merve Yaşar ve Fizyoterapist Emine Beyza Deniz konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılar, Gürpınar Anadolu, Necip Fazıl Kısakürek Kız Anadolu İmam Hatip ve Van-Et liselerindeki kız öğrencilere mesleki bilgilendirmeler yaptı.

Kaynak: AA