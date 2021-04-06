Gürpınar'da park ve bahçelerde temizlik çalışması yürütüldü

Van'ın Gürpınar Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla park ve yeşil alanlarda temizlim çalışmalarına başladı.

Van'ın Gürpınar Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla park ve yeşil alanlarda temizlim çalışmalarına başladı.

Parklardaki ağaçları budayan ve çevre düzenlemesi yapan ekipler, zarar gören çocuk oyun gruplarını da tamir etti.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Gürpark Millet Bahçesine mevsime uygun fidanlar dikti.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşların uğrak yeri olan park ve bahçelerin daha nezih görünüme kavuşması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Tanış, "Asli görevlerimiz arasında yer alan şehrin bakımı, yapımı, onarımı ve temizliğini titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle temizlik konusunda bize destek olmalarını, çöplerini gelişi güzel bırakmamalarını istiyoruz. Park ve yeşil alanlarımızı temiz kullanalım. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içindeler. Hep birlikte temiz ve güzel bir Gürpınar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik