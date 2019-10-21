Gürpınar'da 'Muhtarlar Günü' kutlandı

21.10.2019 14:41

Van'ın Gürpınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Kıl Çadırında düzenlenen program, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla başladı. Programda konuşan Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, muhtarların devlet nezdinde halk ile devlet arasındaki köprü olduğunu anlattı. Muhtarların mahallelerde devletin temsilcileri olduğunu anımsatan Kaymakam Sayar, "Muhtarlar, çok önemli bir görevi icra etmektedir. Muhtarlarımız devletin en ücra noktadaki temsilcisidir. Bu anlamda muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Hayırlı işler yapmalarını temenni ediyorum" dedi.



Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise, Muhtarlar Günü vesilesiyle ilçede yaşayan muhtarlarla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını kaydetti. Muhtarların, toplumsal sorunların çözümü noktasında önemli bir yeri olduğunu aktaran Başkan Tanış, "Hepinizin bu özel gününü ayrı ayrı kutluyorum. Bizler, muhtarlarımızla beraber omuz omuza yürüyoruz. Muhtarlar bizim her alanda çözüm ortaklarımızdır. Muhtarlık müessesesi AK Parti döneminde daha da önemli bir noktaya gelmiştir. Biliyorsunuz ki köylerde ve mahallelerde sorunların muhatabı sizsiniz. Sizi yorduklarını biliyoruz, ancak her şey bir anda yapmak mümkün değil. Biz mahallelerin tüm sorunlarında çözüm bulmak adına sizlerin yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Program, muhtarların talep ve görüşlerinin dile getirmesiyle son buldu. - VAN

Kaynak: İHA