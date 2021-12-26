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Gürpınar'da mahsur kalan avcılar kurtarıldı

Gürpınar'da mahsur kalan avcılar kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar kırsalında mahsur kalan avcıları kurtardı.

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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar kırsalında mahsur kalan avcıları kurtardı.

Van'da avlanmak için Gürpınar ilçesi Gölardı Mahallesi kırsalına giden 4 genç araçlarıyla arazi yoluna girince mahsur kaldı. Araçları kara saplanan avcılar kendi imkanlarıyla çıkamayınca Van Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Bölgeye en yakın birim olan Edremit şantiyesine bağlı ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma ile avcılara ulaştı. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla kurtarılan avcılar, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. - VAN

Gürpınar'da mahsur kalan avcılar kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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