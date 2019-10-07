Gürpınar'da mahalleler arası futbol turnuvası

07.10.2019 15:20

Van'ın Gürpınar Belediyesince futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe stadında düzenlenen ve 35 takımın katıldığı turnuvanın açılış maçı Yeniden Parmakkapıspor ile Çavuştepespor arasında oynandı.

Maçın başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, gençlerin yoğun talebi üzerine turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını belirten Tanış, "35 takımımız turnuvaya başvurdu. Birlik, beraberlik ve dostluk içinde turnuvamıza katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Hem izleyenlerin hem de oynayanların keyifli vakit geçireceğine ve centilmence bir turnuva olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Maçı, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA