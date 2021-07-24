Gürpınar'da mahalle yolları asfaltlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde Sakalar Mahalle yolundaki asfalt çalışmalarını tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde Sakalar Mahalle yolundaki asfalt çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi kırsal ilçelerdeki yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayram tatilinde de çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 5 kilometrelik Sakalar Mahalle yolunu asfaltladı. Yolun reglaj ve altyapı çalışmalarını da tamamlayan ekipler, yolu vatandaşların hizmetine açtı.

Ulaşım daire Başkanlığı ekiplerince çizgi çalışması da yapılan mahalle yolu modern bir görüntüye kavuştu.

Gürpınar ilçesinde toplamda 13,3 kilometre sıcak asfalt çalışması yapacak ekipler, 8,3 kilometrelik Bağrıyanık ve Yoldüştü mahalle yolarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol