Gürpınar'da koronavirüs semineri
Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu eğitim semineri verildi.
Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu eğitim semineri verildi.
Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, koronavirüsüne karşı alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce verilen bilgilendirme eğitimine kamu kurumlarında görevli personel katıldı.
Yetkililer, virüsün klinik özellikleri, bulaşma yolları, yaygın belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
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Kaynak: AA