Gürpınar'da koronavirüs semineri
Haberler » Güncel » Gürpınar'da koronavirüs semineri - Haber

Gürpınar'da koronavirüs semineri

Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu eğitim semineri verildi.

27.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:38
Gürpınar'da koronavirüs semineri

ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu eğitim semineri verildi.


Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, koronavirüsüne karşı alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce verilen bilgilendirme eğitimine kamu kurumlarında görevli personel katıldı.


Yetkililer, virüsün klinik özellikleri, bulaşma yolları, yaygın belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler