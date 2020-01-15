Gürpınar'da karla mücadele çalışmaları

15.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:10

Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

8 araç ve 20 personelle oluşturulan karla mücadele ekibi, ilçedeki ana arter, sokaklar, okul bahçeleri, mahalle ve mezra yollarında kar temizleme ve tuzlama yapıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, karın başladığı andan itibaren iş makineleriyle gerekli temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin hazır olduğunu belirten Tanış, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu şartlara rağmen tüm yolların açılması için gayret ediyor. Oluşturduğumuz kriz masası aracılığıyla önemli olaylara öncelik vermeye çalışıyoruz. Gelen ihbarlar ekiplerimizce öncelik durumuna göre değerlendiriliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA