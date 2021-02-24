Gürpınar'da iş yerleri denetlendi
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Gürpınar'da iş yerleri denetlendi

24.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:52
Gürpınar'da iş yerleri denetlendi

Van'ın Gürpınar ilçesinde iş yerlerine yönelik ruhsat, gıda ve hijyen denetimi yapıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde iş yerlerine yönelik ruhsat, gıda ve hijyen denetimi yapıldı.

İlçe merkezindeki denetimlere Gürpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, polis, maliye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, ilçedeki market, berber ve fırınlarla gıda üretimi yapan iş yerlerinde çalışma ruhsatlarını kontrol ederek gıda ve hijyen güvenliği açısından denetledi.

Taksi ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarını da denetleyen ekipler, salgına yönelik alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, denetimlerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki denetimlerinin sıklaştırıldığını söyledi. İş yerlerinin hijyenik olması konusunda hassas olduklarını dile getiren Başkan Tanış, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için birçok kamu kurumumuzla ortak hareket ediyor ve ilçe genelinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sağlık Bakanımızın korona virüsle ilgili açıkladığı son tabloya göre ilimiz şu an hamdolsun iyi bir seviyede. Biz bu tedbir ve denetimlerle halkımızın rehavete kapılmaması gerektiğini de anlatıyoruz. Bu kapsamda denetimlerimize her hafta ara vermeden sürdüreceğiz" dedi. - VAN

Gürpınar'da iş yerleri denetlendi
Gürpınar'da iş yerleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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