Gürpınar'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtılıyor

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı, ilçede ihtiyaç sahiplerine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu ramazan kolisi dağıtıyor.

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı, ilçede ihtiyaç sahiplerine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu ramazan kolisi dağıtıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında ve ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışma başlatan Gürpınar Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, 600 gıda paketini ailelere ulaştırmak için çalışma başlattı.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar'ın talimatıyla büyük özveriyle hazırlanan yardım kolileri, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Kaynak: AA