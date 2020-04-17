Gürpınar'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtılıyor Van'ın Gürpınar Belediyesince, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara, içinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu 2 bin ramazan kolisi dağıtımı yapılıyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesince, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara, içinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu 2 bin ramazan kolisi dağıtımı yapılıyor.

Koronavirüsle mücadele çalışmaları ve ramazan ayının yaklaşmasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışma başlatan Gürpınar Belediyesi, 1000 gıda ve 1000 temizlik paketini ailelere ulaştırmak için çalışma başlattı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla hazırlanan yardım kolileri, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Koronavirüse karşı ilçede etkin bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Tanış, "Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Gürpınar Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçedeki vatandaşlarımıza destek olmak için çeşitli gıda malzemesi ve temizlik ürünlerinin yer aldığı paketlerimizi hazırladık. Şimdi de dağıtımına başladık. Allah'ın izniyle gönül belediyeciliğine yakışacak şekilde vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA