Gürpınar'da içme suyu kaynağı bulundu
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Gürpınar'da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar'da içme suyu kaynağı bulundu Denizli Büyükşehir DESKİ, Gürpınar'da içme su kaynağı buldu Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Çivril ilçesinin Gürpınar Mahallesi'nde açtığı sondajdan saniyede 26 litre su akıntısına sahip içme suyu kaynağı buldu.

Gürpınar'da içme suyu kaynağı bulundu
24.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:36

Gürpınar'da içme suyu kaynağı bulundu

Denizli Büyükşehir DESKİ, Gürpınar'da içme su kaynağı buldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Çivril ilçesinin Gürpınar Mahallesi'nde açtığı sondajdan saniyede 26 litre su akıntısına sahip içme suyu kaynağı buldu.

DESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı içme suyu sıkıntısı yaşanabilecek bölgeler için yaptığı araştırmada Çivril ilçesinin Gürpınar Mahallesi'nde sondaj çalışması başlattı. Bir süre önce başlatılan sondaj çalışmasında Gürpınar Mahallesi'nde saniyede 26 litre su akışına sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaşıldı. Açılan içme suyu sondaj kuyusundan alınan su numunesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından, iletim hatlarına bağlantıları yapılarak vatandaşların tüketimine sunulacak.

"6 yılda yaklaşık 200 adet sondaj kuyusu"

Denizli'nin 2014 yılında büyükşehir statüsünü kazanmasıyla birlikte kurdukları Büyükşehir DESKİ'nin 6 yılda yaklaşık 200 sondaj kuyusu açtığını anlatan Başkan Osman Zolan, bunun yanında 6 yılda 6 bin kilometre de içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşediklerini belirtti. Geçmişte içme suyu hatlarında yaşanan yüzde 60 kayıp kaçak su oranının önüne altyapı yatırımlarıyla geçtiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Eğer biz altyapı yatırımlarını şehrimize kazandırmamış olsaydık bugün şehre bir gün su verip bir gün su veremezdik. Çok şükür şehrimizin dört bir tarafında birçok alt yapı sorununu çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza sabrından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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