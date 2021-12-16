Gürpınar'da Halk Kütüphanesi yenilendi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde yeniden inşa edilen Halk Kütüphanesi, modern ve ferah yapısıyla ilgi görüyor.

Kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Fatih Kayabaşı, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerin ve kitapseverlerin modern bir ortama kavuştuğunu aktaran Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Sınavlara hazırlanmak isteyen öğrenciler, kitap okumak isteyen herkes yazın serin ve ferah, kışın ise sıcak ve nezih bir ortamda ders çalışabilirler. KPSS ve üniversite sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler de kütüphanemizden faydalanabilir. Kütüphanenin yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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